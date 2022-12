VOLDUCHY - Pro malé obyvatele Volduch je na sobotní dopoledne připravena mikulášská besídka. Do sálu kulturního domu přijdou kluci i děvčátka před 10. hodinou a mohou se těšit na pohádku Sněhuláci o Vánocích v podání divadelního souboru Múza. Pokud rodiče objednali pro potomky balíček, obdrží je malí diváci po představení.

EJPOVICE - Zatímco kluci a děvčata z Ejpovic a okolí vyrážejí zítra odpoledne na cestu za Mikulášem, andělem a čertem (v 16 hodin U Salcmanů), mají znalci hudby jiný pořad. Adventní koncert v kapli sv. Václava začíná v neděli úderem 18. hodiny a o zážitek se postará skupina Gutta.

Na čtvrtou adventní neděli (což je 18. prosince) je připraven koncert hudebního uskupení NoiTre.

Rokycanští za vodu výrazně připlatí, zdražení přesáhne 30 procent

HRÁDEK - Koncert hudební skupiny ŠOK z Hrádku (Luboš Bartoš a spol.) se uskuteční v sobotu od 18.30 v restauraci Beton. Návštěvníci mohou počítat s poctivou bigbeatovou muzikou.

RADNICE - Nádherné prostředí i akustiku kosetla svatého Václava v centru Radnic dnes prověří návštěvníci koncertu. Z Prahy přijede ryze dámská country kapela Sunny Girls a její produkce začíná úderem sedmnácté hodiny.

ZBIROH - Hasiči ze Zbiroha zvou v neděli od 15 do 18 hodin na svařák, čaj, klobásy plus zapálení druhé svíčky do stánku v proluce u ledové plochy.