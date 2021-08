Některé organizace nechávají rozhodnuté otevřené, jiné jsou proti. Narážejí totiž na to, že úředníci a další zaměstnanci mají mnoho práce a dva dny volna navíc by ztížily chod instituce.

Proti je například místostarosta Stříbra Karel Lukeš. „Pro naše úředníky máme k dispozici tzv. sick day, který mohou využít. Nápor na práci úředníků je už teď tak velký, že další dva dny volna navíc by byly moc. Podle mého názoru je to líbivá vábnička. Pokud už by měly být dva dny volna navíc, tak pro všechny a netřídit to po skupinách,“ argumentoval místostarosta.

Mluvčí krajského úřadu v Plzni René Zeithaml Deníku řekl, že tři čtvrtiny zaměstnanců kraje a krajských organizací jsou už naočkováni, ale možnost dvoudenního volna je na půdě kraje otevřená. „ Otázkou je, jak se k tomu postaví další kraje. Netýká se to jen našeho úřadu, ale také všech krajem zřizovaných organizací,“ reagoval na dotaz.

Zabezpečit chod úřadů by podle něj problém nebyl. „Tam jsou stěžejní pondělky a středy, které bychom byli schopni vykrýt. Problém by byl zřejmě v krajských nemocnicích a na záchranné službě. Tam by bylo velice složité mít ty zaměstnance vykryté,“ sdělil Zeithaml.