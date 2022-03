Klatovští učitelé Kateřina Vágnerová, která mimo jiné vede kluby nadaných dětí v Klatovech, a Miroslav Panoš, učitel na klatovském gymnáziu a velký propagátor takzvaných vzdálených internetových laboratoří, uspěli v národní soutěži se svým společným projektem „How long does it take to ‚cook yourself‘ in a closed car“ (Za jak dlouho se „uvaříte“ v uzavřeném autě). „Jde o projekt reálného měření, které jsme s dětmi realizovali loni v létě v rámci našeho LogIQ vědeckého týdne. Měřili jsme, jak rychle stoupne teplota v uzavřeném zaparkovaném autě a jaké hodnoty nakonec dosáhne. Také jsme zkoumali, jak jsou získané výsledky ovlivněny dalšími faktory, například barvou karoserie auta, pootevřeným okýnkem a podobně. Naše výsledky byly pro děti i pro nás šokující. Nemusí být venku ani parný letní den, aby teplota v právě vyvětraném autě vystoupala během osmi minut nad 40 °C, tedy téměř skokově o 20°C. Na tomto projektu je z pedagogického hlediska krásné, jak lehce lze i s malými dětmi uskutečnit opravdový vědecký výzkum, který přináší zásadní data pro celou společnost,“ uvedla Vágnerová.

Propracovanější měření

Úloha se dá pojmout mnoha způsoby. Nejmladší děti mohou pracovat s obyčejným digitálním teploměrem a jednoduchým způsobem zaznamenávat data na papír. „Se staršími dětmi jsme už využili kontinuální sběr dat s pozdějším počítačovým zpracováním. Dokonce se mezi nadanými dětmi našli nadšenci do elektroniky a programování, se kterými se dalo postavit a naprogramovat jednoduché bezdrátové čidlo, které odesílá data na displej mobilu nebo rovnou ukládá do notebooku. Tam tomu už opravdu říkám metoda STEM se vším všudy,“ sdělil Panoš.

Úloha měření teploty v zaparkovaném autě nebyla jen záležitostí badatelského tábora, ale našla i přesah na střední školu, kde byla jedním z témat seminárních prací, které na klatovském gymnáziu studenti během studia zpracovávají. Zajímavé i trochu překvapivé výsledky tohoto dlouhodobějšího měření se ukázaly i během podzimu a nyní při prvních jarních slunečních dnech, kdy by člověk teplotu v automobilu určitě snadno podcenil. „Doufáme, že náš STEM projekt, který budeme na letošním evropském finále Science on Stage prezentovat, zaujme ostatní učitele. Pochopitelně se těšíme na inspiraci, kterou naopak my od nich načerpáme a přivezeme si z této akce pro naše další učitelské působení,“ dodala Vágnerová a k ní se připojil i Panoš.

A právě tyto poznatky budou učitelé prezentovat na festivalu Science on Stage Europe. Pořadatelé každé dva roky pozvou učitele přírodovědných předmětů z celé Evropy, aby si vyměnili své nápady do výuky a osvědčené praktické typy s nadšenými kolegy z více než třiceti zemí na největším evropském festivalu pro učitele přírodovědné výuky.

Motivací festivalu je myšlenka, že nejlepším způsobem, jak zlepšit výuku přírodních věd a povzbudit více školáků, aby zvážili kariéru ve vědě nebo inženýrství, je především nejdříve motivovat a informovat jejich učitele. Platforma Science on Stage byla založena v roce 2000 a po celé Evropě již zasahuje více než 100 000 učitelů.

Festival Science on Stage se každé dva roky koná v jiné zemi, letos se koná v České republice, a to tento týden od čtvrtka až do neděle. Celoevropský festival je vyvrcholením národních akcí v zúčastněných zemích. Podle zásady „od učitelů pro učitele“ je festival také výchozím bodem pro širokou škálu národních navazujících aktivit, protože nejlepší nápady pro výuku z festivalu se dostávají do výukových materiálů a strategií v daných zemích jednotlivých účastníků.

Úkol pro čtenáře

Zadání od Kateřiny Vágnerové: Abychom trochu zapálili badatelský potenciál i ve čtenářích, máme pro ně experimentální úkol. Milé čtenářky a čtenáři, zkuste odhadnout, jak dlouho bude trvat váš standardní nákup ve vašem oblíbeném supermarketu. Na mobilním telefonu spusťte stopky a vyrazte nakupovat. Po nákupu si bez pohledu na stopky zkuste znova odhadnout, jak dlouho nákup skutečně trval. Nakonec se pochopitelně podívejte na stopky. Mám pocit, že se řada z vás podiví nad tím, kolik času nákup nakonec zabral. Jinými slovy, jak špatné byly vaše odhady. Při rychlosti, se kterou teplota v automobilu narůstá, je jasné, proč články pojednávající o přehřátí dětí a psů v automobilech každé léto zaplňují stránky novin. Rozhodně to není jen z důvodu novinářské okurkové sezóny, ale právě především kvůli našemu špatnému odhadu nesmlouvavých fyzikálních zákonů.