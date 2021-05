Vládní opatření ale nedovolují větší shromažďování veřejnosti, a tak ani kolony džípů a dalších vojenských autoveteránů nebudou doprovázet letošní 76. výročí konce války.

Příznivci historické armádní techniky ale přesto mohou omezené množství vidět. "Na akce spojené s oslavami osvobození jezdíme každý rok, i letos jsme se s některými obcemi dohodli, ale jezdit budeme v menším počtu. Vždy tak dvě, tři vozidla. Kolony to rozhodně nebudou," řekl Deníku Rudolf Bayer z plzeňského Military Car Clubu.

Některé džípy tak budou k vidění například už ve středu v Dýšině, či v Plané. "Odpoledne položíme na náměstí květiny k památníku americké armádě. Zazní státní hymny, zazpívají členky vokálního souboru Tutti Voci a náměstím projedou historická vojenská vozidla," informovala starostka Plané Martina Němečková.

Členové Military Car Clubu a jejich vozidla budou k vidění také při Slavnostech svobody o víkendu v Plzni. "Jednak jsme se podíleli na natáčení pořadu, který se bude v rámci slavností vysílat, jednak bude několik vozidel k vidění po celou dobu slavností před Měšťanskou besedou ve Smetanových sadech," vysvětlil Bayer.

V letošním roce se nebude organizovat tradiční a oblíbená jízda veteránů centrem Plzně a po Klatovské třídě, která vždy lákala tisíce přihlížejících a která patřila k vrcholům Slavností svobody. "Po Klatovské třídě se ale přece jen chceme projet, a to v neděli 9. května v jedenáct hodin. Bude se ovšem jednat o spontánní jízdu v rámci pravidel a za běžného provozu. Nebudou žádné organizační schůzky, jak a kde se k jízdě připojí, to je na každém, kdo se bude chtít zúčastnit. Jde nám o to zachovat tu symboliku květnových oslav osvobození," uzavřel Bayer.