Za svůj největší úspěch coby starosta považuje dokončení splaškové kanalizace.

„S cílem vybudovat ve Vochově splaškovou kanalizaci jsem šel do posledních voleb před čtyřmi lety. Dokončit se ji podařilo loni. Celkem vyšla na 144 milionů, přičemž ministerstvo životního prostředí ji zadotovalo 80 miliony korun a 64 milionů šlo z obecního rozpočtu. Díky její realizaci se zvedla životní úroveň obce a zhodnotila cena nemovitostí a pozemků. V poslední době se sem ve velkém stěhují mladí lidé. Přesně toho jsem chtěl docílit – aby se obec omladila, a troufám si říct, že jsem toho docílil. Odcházím se vztyčenou hlavou,“ uvedl dále Ebermann a dodal:

„Za dob mého starostování jsme dále postavili novou hřbitovní zeď, víceúčelové hřiště, vybudovali zavlažování fotbalového hřiště a zrekonstruovali hasičárnu. Také došlo k opravě obecního úřadu, který jsme přebudovali na mateřskou školu,“ řekl Ebermann.

Nový obecní úřad se dnes nachází uprostřed zástavby rodinných domů na výjezdu z Vochova za fotbalovým hřištěm. V této budově se dříve nacházela prodejna potravin, která podle bývalého starosty místním obyvatelům v obci chyběla.

„I když si ji občané velmi přáli, nebyla v podstatě vůbec využívaná. Obchod po pár měsících od otevření zkrachoval,“ uvedl dále Ebermann.

Vochov se v posledních několika letech rozrostl o stovky nových obyvatel, což s sebou neslo rozsáhlou výstavbu rodinných domů, za níž stojí firma Cortusa. Hodně lidí tu ale stále není přihlášených kvůli nedostatečné kapacitě školky a chybějící základní škole.

„Když jsem se stal v roce 2010 starostou, měla obec asi 640 obyvatel. Dnes v ní žije zhruba 1500 lidí. Papírově jsou ale někteří stále obyvateli Plzně, aby tam mohli své děti zapsat do školek a škol. My jsme však rozšířili kapacitu místní školky z jedné třídy na dvě. Ve Vochově máme navíc ještě soukromé mikrojesle Vochomůrky. Děti, které se už z kapacitních důvodů nepodaří do místní MŠ nabrat, mohou Vochomůrek využít. Nedostačující kapacitu řešila obec také tím, že měla smlouvu se školkou ve Skvrňanech a školou v Kozolupech,“ uvedl dále Ebermann s tím, že rodičům dětí, které se nedostaly do místní školky, přispívala obec na školné ve školkách v Plzni a ve Vochomůrkách.

„Někteří obyvatelé měli za dob mého starostování dojem, že obec pod mým vedením hájila přání developerů, kteří zde rozjeli onu masivní výstavbu bytů. To ale není pravda. Žádné pozemky jsme developerům neprodali – výstavba se uskutečňovala na soukromých pozemcích, které nepatří obci, ale zemědělcům. A úřady navíc výstavbu posvětily, obec byla jen účastníkem řízení,“ uzavřel Ebermann.