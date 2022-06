Miroslav Bárta je nositelem mnoha ocenění za publikační a vědecký přínos. Napsal například knihy Osudy staré 4500 let, Příběh civilizace: vzestup a pád stavitelů pyramid nebo zatím poslední počin Sedm zákonů: Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají.

Pěstitelé kaktusů se chlubí v Rokycanech, podívejte se

BŘASY - Devětasedmdesátiletou ženu přemohla únava na silnici z Břas do Vranovic. V sobotu po poledni usnula a ze zatáčky vyjela mimo komunikace, kde s vozem Seat Ibiza narazila do stromu. Motoristka utrpěla zranění a byla převezena do rokycanské nemocnice. Oprava auta vyjde na sto tisíc korun.

DOBŘÍV - Už to vypadalo, že směna z neděle na pondělí bude pro příslušníky HZS Rokycany naprosto klidná. Jenže po 21. hodině cestovali do Dobříva, kde obyvatele domu ohrožoval dotěrný hmyz.

Včera ráno pak byli kolegové z Radnic povoláni do Svinné kvůli padlému stromu přes silnici.