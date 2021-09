Dopolední koncert skupiny Gutta začne v deset hodin,a to v kapli svatého Václava. Návštěvníci se dozvědí i více o církevní památce. Po poledni se dění přesune na parkoviště U Salcmanů. Setkání s podnikateli vystřídá po čtrnácté hodině prohlídka rekonstruovaných prostor restaurace a výstava z minulosti obce. Zhruba od 14.30 patří prostor dětem z mateřské i základní školy a tanečního kroužku. Po nich se představí Malý lidový soubor z Plzně a v 17 hodin blok vrcholí s kapelou Michal Tučný revival. Zajímavý bude kvíz o Ejpovicích, kteří zájemci vyplní a hlavní cenou je pobyt pro dvě osoby na Šumavě. Chybět pochopitelně nebude stánkový prodej.

V týdnu nenápadně, ale dnes o to důrazněji oslaví patrioti Ejpovic 690 let od první písemné zmínky o obci. „Je zveřejněna v nejstarší knize privilegií a konkrétní datum připadá na 8. září 1331,“ má jasno starosta Jaromír Kalčík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.