Deník na návštěvěZdroj: Deník

Týdenní pouť po Ejpovicích nemohla vynechat sportovní dění. Haluv areálu TJ Sokol využívají i přátelé z okolních klubů (nyní ale při restrikcích nemohou) a kořeny tu zapustila především národní házená!

DVĚ JEDNOTY NARÁZ

První písemná zmínka o organizované tělovýchově je z května 1914. V obci vznikaly současně dvě tělovýchovné nebo tělocvičné jednoty. Tělocvičná jednota Sokol Ejpovice a Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) Ejpovice.

TJ Sokol Ejpovice, její zřizující výbor, odesílal 26. dubna 1914 jednotné stanovy a žádost na založení tělocvičné jednoty ke schválení na Císařské královské místodržitelství pro království České v Praze. V květnu 1914 byly stanovy schváleny a současně bylo potvrzeno schválení spolku. Týž měsíc je zaregistrovalo C. K.okresní hejtmanství v Rokycanech.

První výbor Tělocvičné jednoty Sokolské v Ejpovicích působil ve složení Jan Šik, Josef Seitz, Jan Lukeš, František Štrunc, Martin Bouřil, Václav Lukeš a Josef Kraus.

Rovněž v květnu 1914, vznikla Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ) Ejpovice. Přípravný výbor odesílal žádost o založení jednoty 29. dubna 1914. V červnu byl ustaven první oficiální výbor DTJ Ejpovice ve složení: starosta František Plzák, místostarosta Alois Šumlov, náčelník Václav Kozler, jednatel Josef Šteif, pokladník Jiří Paleček, revizoři Vojtěch Štrunc a Alois Čtrnáct.

První zmínka o vzniku oddílu národní házené je pak z roku 1927.

TITUL V ROCE 1971

Míčová hra se těšila v Ejpovicích značné oblibě. Vrcholu dosáhla v sedmdesátých letech minulého století a připomínáme slavnou éru útočníků Skolky, Křížka, Benedy, Jiřího Martínka st., Špeliny, obránců Sedláka, Kalaše, Bouřila, Klučiny, Špilara, a brankářů Josefa Štrunce, Václava Skolky a všech dalších, kteří nesli prapor ejpovické házené hodně vysoko.

Zapomenout nelze na funkcionáře – trenéra Rudolfa Klučinu st., vedoucí družstev Jaroslava Skolku a Ladislava Špelinu, Rudolfa Červeného staršího, duši hřiště Josefa Zýku a organizátora Jaroslava Čechuru. Tomuto kolektivu hráčů a funkcionářů se jako jedinému v Ejpovicích podařilo v roce 1970-71 vyhrát první ligu a získat titul přeborníka republiky.

ZLATÍ DOROSTENCI

O rok později na tento úspěch navázali dorostenci Josef Pešta, Jan a Josef Baumrukové, Vladimír Cingroš, Tobrman, Jaroslav Hucl, Navara, Jaromír Šik, Miloš a Jaromír Kalčíkové. Na mistrovství ČSSR získali nejcennější trofej a trenérem byl Karel Křížek,jako vedoucí družstva se zapsal Václav Černý mladší.

Devět hráčů získalo tehdy v roce 1972 ocenění Mistr sportu: Ladislav Beneda, Radomil Kalaš, Jiří Martínek st, Jan Sedlák, Jan Špelina, Karel Křížek, Václav Skolka Vladimír Skolka a Josef Štrunc.

ŽENY MEZI ELITOU

V současné době je situace se sportováním z důvodu pandemie Coronavir-19 na bodu mrazu.

Soutěže loňského ročníku nebyly dohrány a podzimní část nového ročníku přerušena. Sportovci oddílu národní házené všech kategorií nemohou trénovat ani kolektivně sportovat. Týká se to družstev žen, které hrají nejvyšší soutěž národní házené – 1. ligu, týmu mužů, kteří hrají od roku 2003 druhou nejvyšší soutěž, dorostenců, mladších žáků a přípravek, nejmenších hráčů a hráček národní házené.

Panují obavy, jak bude vypadat opětovný návrat na hřiště. Všichni mají velkou pauzu a amatérský sport je ohrožen. Bude to stát velké úsilí, až to podmínky ke sportování umožní, aby se opět všichni aktivně zapojili. Budeme držet palce a věřit, že se to podaří!