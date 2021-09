Rokycansko – Muzeum dr. Bohuslava Horáka, to nejsou jen expozice a výstavy. Jeho pracovníci nabízejí i trochu jiné vzdělávání dětí z mateřských a základních škol. Forma je rozmanitá: expozice Příroda pro budoucnost, speciální program pro ty nejmenší, návštěvy v družinách, atd.

Zastupitelé obce měli dostaveníčko ve čtvrtečním podvečeru. Zhodnotili oslavy 690 let Ejpovic a pak se věnovali územnímu plánu obce. Ve scénáři nechybělo ani aktuální rozpočtové opatření nebo majetkové podněty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.