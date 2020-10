Sběr velkoobjemového odpadu začíná v pátek v Ejpovicích.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Nádoba je připravena ve dvoře proti úřadu v pátek od 14 do 18, v sobotu od 9 do 11.30 a od 14 do 18 hodin. Přijímaný ale nebude nebezpečný odpad a bioodpad!