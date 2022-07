EJPOVICE - Půl století uplynulo letos od nejblyštivějších úspěchů národních házenkářů TJ Sokol Ejpovice. V roce 1971 se muži stali mistry republiky a o rok později je napodobili dorostenci. Oba triumfy si bývalí hráči připomenou během dnešního turnaje Ferry Teamu, jemuž je ´jen´ patnáct let. Zakladatel František Menc pozval soupeře z Dobříva, Tymákova, Všenic, Žatce a rozdělil svůj tým na benjamínky a zkušené.

ROKYCANSKO - Dva amfiteátry na Rokycansku zvou dnes večer do hledišť. V Terešově nabízejí od 21.30 americký animovaný muzikál Zpívej 2. Hrádečtí mají na pořadu komedii Známí neznámí, a to ve stejném čase.

Kromě toho se pod širým nebem po setmění promítá v Hůrkách a Holoubkově.

ROKYCANY - Pivovarský bůček, pomalu pečený na černém pivu Hutník, je víkendovou specialitou v pivovaru U Stočesů. Strávníci, kteří do restaurace ve čtvrti Rašínov dorazí, však musí počítat s pořádnou dávkou kalorií. Porce obnáší 250 gramů lahůdky plus pečivo, a to vše za akční cenu.

PŘÍKOSICE - U kolébky hasičské konfrontace v Příkosicích stál příznivec SDH František Purkart. Jenže před pár měsíci se s ním rodina i přátelé navždy rozloučili, takže dnes se uskuteční I. ročník jeho memoriálu.

Sbory z okolí se sjedou na fotbalovém hřišti Čechie po osmnácté hodině a v devatenáct hodin atraktivní klání v požárním sportu startuje. S tím, že se protáhne až do setmění.