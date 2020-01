Obecní úřad nabízí lístky do plzeňského divadla Pluto na představení My Fair lady.

Termínem je neděle 8. března od 14 hodin s vlastní dopravou. – Senioři nad 65 let a děti do 15 let uhradí 250 korun, pro ostatní je základní vstupné o 100 korun dražší. Lístky si mohou Ejpovičtí zamluvit a zaplatit v sídle úřadu.