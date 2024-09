Kateřina Juríková vystudovala ekonomickou fakultu a několik let po absolvování vysoké školy působila v oboru. Její životní dráha ale začala nabírat úplně jiný směr. Roli v tom sehrálo čekání na vytoužené miminko. Dnes je Kateřina maminkou dvou dětí. Všechno, co jí k tomu pomohlo, od masáží přes jógu až po práci s univerzální životní energií reiki, teď předává lidem, kteří chtějí změnit svůj život a hledají tu správnou cestu. Je také spoluautorkou populárně-naučné Nejlepší knihy o miminku.

Jak se z absolventky tak pragmatického oboru jako je ekonomie, stala terapeutka, která pracuje s energiemi?

Ačkoliv jsem velmi racionální, vždy mě bavila alternativa. Navíc to má rodinné pozadí, protože moje prababička běžně hledala lidem vodu jen s pomocí hodinek na řetízku, které se tehdy nosily. Dokázala jim říct, jak hluboko je pramen a jak je silný. Totéž uměla i moje babička. Tatínek zase dovedl najít geopatogenní zóny. Já jsem je poprvé zkoušela hledat s virgulí v deseti letech. To, že naše tělo je citlivé a dokáže reagovat na podněty v přírodě, pro mě vždy bylo normální. Vystudovala jsem ale střední ekonomickou školu, která byla velmi praktická. Psala jsem na stroji všemi deseti a bavilo mě účetnictví. Potom jsem zvažovala, zda půjdu na žurnalistiku, psychologii nebo medicínu. Nakonec jsem se rozhodla pro ekonomku. V té době jsem měla poměrně vážné psychosomatické potíže, medicínsky jsem ale byla naprosto v pořádku a to mě tlačilo do toho, abych se sebou začala něco dělat. Začala jsem proto hledat alternativní způsoby řešení.

Co všechno jste tehdy vyzkoušela?

V době vysokoškolských studií to byla nejdříve jóga a potom kineziologie One Brain, metoda, která využívá svalového testu k odblokování stresu a negativních emocí. Absolvovala jsem kurzy se zahraničními lektory, ale v určitém momentě nastal předěl a já jsem se začala věnovat masážím. Mám za sebou kurzy medové masáže zad, masáže chodidel, masáže lávovými kameny a havajské masáže. Abych se lépe seznámila s lidským tělem, přihlásila jsem se do rekvalifikačního masérského kurzu akreditovaného ministerstvem školství. Tam jsem potkala ženu, která se věnovala práci s reiki. Tehdy jsem byla vůči této metodě harmonizace lidského bytí hodně opoziční. To bylo v srpnu 2007. Dnes se tomu směju, protože už v říjnu téhož roku jsem absolvovala kurz reiki 1 a následovaly další dva stupně. V té době jsem vůbec neuvažovala o tom, že bych tuto metodu předávala dál lidem. Pro mě bylo v dalších letech nejdůležitější, vyřešit otázku mateřství, což se podařilo. Velkým zlom nastal po přestěhování mé rodiny do Brd, konkrétně do Strašic. Příroda a reiki tu jdou krásně dohromady. Tělo se dá skvěle harmonizovat právě v přírodě. Kromě meditací pořádám v průběhu letních měsíců i setkání v přírodě.

Na vašem facebookovém profilu uvádíte, že působíte jako terapeutka a lektorka reiki se zaměřením na celostní péči. Co si pod tím lze představit?

Občas se setkávám s tím, že lidé zcela nerozumí tomu, co jim má služba může přinést. Snažím se předávat dál své zkušenosti s energií, která mi změnila život k lepšímu. Pomocí této terapie řeším třeba bolesti páteře nebo kloubů, které jsou často způsobené dlouhotrvajícím stresem. Obrací se na mne ženy, které hledají pomoc ve vztahových záležitostech, ať už partnerských, s dětmi nebo třeba se sousedy. Jsou oslabené těmi emocemi a jejich trápení se pak projevuje i ve fyzické rovině bolestmi v různých částech těla, i když z lékařského hlediska jsou ty klientky v pořádku. Reiki lze vnímat i jako podpůrnou metodu ke standardní léčbě. Mezi mými klienty jsou lidé, kteří prodělali nějakou vážnou nemoc a já jim pomocí energie pomáhám zvýšit kvalitu jejich života. Samozřejmě ideální je prevence, když mě lidé kontaktují ještě dříve, než se jim stres a trápení propíší do fyzického těla. Mí klienti bývají jako já hodně racionální a potřebují si všechno osahat a vyzkoušet. To je naprosto v pořádku. Nikoho nepřesvědčuji, je na nich, zda se rozhodnou pro tuto cestu.

Vaší další aktivitou jsou takzvané networkingy, při kterých propojujete podnikatelky z různých oborů…

Networkingy jsou akce pro podnikatelky zejména z Plzně. Jde o networkingy, které pořádám já sama, jejich nosnou myšlenkou je: „Nakukujeme si pod pokličku“. Do konce roku se uskuteční ještě tři setkání.