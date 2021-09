Se speciálním menu může dnes počítat personál rokycanské nemocnice. Dorazí za nimi část dvanáctičlenné české reprezentace kuchařů a cukrářů.

S domácím osazenstvem budou tříchodový jídelníček připravovat šéfové prestižních restaurací a profesionální cukrářky. „Zvolili jsme mrkvový krém se zázvorem a koriandrovým olejem. Dále krůtí prso v sušené šunce se zeleninovou caponatou a gratinovanou polentou a moučníkem bude trhanec s karamelizovanými hruškami a creme fraiche,“ má jasno manažer národního družstva Tomáš Popp. Počítá se spoluprací rokycanských kolegů, kteří mají suroviny připravené. „Potkáme se brzy ráno. Rozdělíme se do menších týmů a pustíme se do práce. První porce se vydávají pro pacienty do tabletů už brzy dopoledne,“ říká šéfka nemocniční kuchyně Renata Křižánková. Pokrmů má být zhruba dvě stě a hosté svojí návštěvou vyjádří dík zdravotníkům za jejich nasazení v období pandemie.