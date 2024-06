V pátek 7. června ve 14 hodin odstartovaly v České republice Eurovolby 2024. Lidé mohou volit až do 22. hodiny. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. V zemích Evropské unie se volí v různé dny, výsledky zveřejní Český statistický úřad v neděli večer.

