Kromě autorky bude přítomen místostarosta Radnic František Blovský, který je tahounem akce.

Eva Roučka už několik let maluje skici z průběhu masopustu. Některé z nich návštěvníci zhodnotí na výstavě, která je k k vidění od 2. října do 17. ledna 2021: vždy od úterý do neděle od deseti do osmnácti hodin.