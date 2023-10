Kam za zábavou, sportem a poznáním na Rokycansku? Nabízíme další tipy:

Extra Band revival | Foto: Deník/VLP Externista

HRÁDEK - Kapela Extra Band revival koncertuje v pátek 13. října od 21 hodin v sále hrádeckého Domu kultury.

PLÍSKOV - Běh Bukovem je určen všem věkovým skupinám. Letošní, už 42. ročník, se uskuteční v sobotu 14. října a účastníci se mohou hlásit na okraji Plískova od devíti hodin. V nádherném lesním zákoutí měří jeden okruh přes čtyři kilometry.

NEVID - dětský den s pouštěním draků je v nevidském sportovním areálu připraven na sobotu 14. října. S pestrým programem, neboť organizátoři zvou modeláře z Rokycan, psovoda, znalce historických vozidel a očekává se i přílet vrtulníku.

ZBIROH - V městském muzeum ve Zbiroze začala výstava obrazů Václava Šestáka, s názvem Cesty života a podtitulem „já po nich šel a šel jsem rád.“ Až do 30. listopadu (denně od 9 do 16.30) představí nejkrásnější autorovu tvorbu. Malíř Podbrdska, Václav Šesták, se narodil 22. srpna 1953 v Teplicích, ale od dětství vyrůstal ve Zdicích a 22 let žije trvale v Hořovicích.