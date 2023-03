Co vás vlastně přimělo k založení zvířecího komplexu?

Přiznám se, že zpočátku jsem si chtěl udělat jen radost. S poníkem Matýskem, jenže pak se z myšlenky stalo defilé dalších nápadů. Přibyl vodopád, pořídili jsme kozy, po nich kravičky, prasátka, daňky, slepice i jiná zvířátka. A protože se zapojila žena i moji skvělí kolegové, jedeme dál a na vavřínech určitě neusínáme.

Kolik lidí už prošlo branou areálu?

Jen loni to bylo 96 tisíc návštěvníků. Rekordní byl 14. únor, kdy jsme při Valentýnském trhu přivítali 4200 hostů. A sváteční Štědrý den? Tak nádherná atmosféra zrkátka stála za to.

Zda se k těmto číslům letos přiblížíme, si netroufnu odhadnout, ovšem pro pohodlí a zážitek našich přátel i nově příchozích uděláme maximum.

Na co jste v téhle nikdy nekončící branži pyšný?

Za většinou zvířátek mohou návštěvníci až do ohrady a ohlas to má obrovský. Kontaktní forma poznávání živočichů přímo ve výbězích, jejich nakrmení či pohlazení, to jsou zejména pro děti nesmírně silné zážitky. Milují kravičky Čokoládu Vanilku, prasátkům s poetickým názvy hází kukuřici a běhají třeba za králíčky.

Do areálu je povolen i vstup se psy. Pochopitelně s dodržením určitých pravidel, ale chovatelé jsou vesměs disciplinovaní. Motorizované skupiny pozitivně hodnotí i rozlehlé parkoviště, které je zdarma.

Důraz kladete i na interaktivní pobyt.

Lákají projížďky na ponících a kdo se chce dozvědět více informací, využívá dvakrát denně zasvěcené komentované prohlídky. V zimě jsme tu postavili nefalšovaná indiánská iglú a překvapení pro návštěvníky chystáme i na jiná roční období. Zásluhu na tom mají naši zaměstnanci. Svědomití ošetřovatelé bez ohledu na čas zajišťují, aby se tu zvířátka měla doslova jako v bavlnce.

Rodinné týmy mohou u vás strávit báječný den včetně občerstvení. Oslovili jste gastronomické firmy?

V žádném případě. Veškeré občerstvení je v naší režii. Klademe totiž důraz na kvalitu. Především čerstvé suroviny, pečlivou přípravu pokrmů a rovněž touto oblastí chceme naše hosty přesvědčit, aby se rádi vraceli. Řadu z nich mohu směle označit za přátele, neboť se stali sponzory zvířátek, což ostatně důkladně mapujeme na informačních panelech.