Třeba po po sněhu, písku, hlíně či náročných horských trasách. Poprvé ho lidé začali používat kolem roku 1980 na Aljašce, popularizace nastala až v 21. století.

Do Evropy se fatbiky dovážejí ve větším množství od roku 2014 a kořeny zapustil tento stroj i v České republice.

FATBIKY V BRDECH

Jiří Vostárek za # TRENUJ FURT ve spolupráci s FatBike Czech uspořádal 1. ročník srazu FatBiků s názvem Jedeme Brdy 2020. Dorazilo jedenáct nadšenců a něžné pohlaví mezi nimi reprezentovala pouze Nikola Vilémová. Nejmladšímu účastníkovi bylo patnáct a nejstaršímu 62 let.

ZE VŠECH KOUTŮ ČR

Jezdci byli např. z Olomouce, Litovle, Ostravy, Zruče nad Sázavou, ale ani domácí se nenechali zahanbit. Prvním kontaktem setkání bylo nádraží v Rokycanech, odkud se aktéři přesunuli do Strašic. Zde se posilnili jednohubkami, kávou a čajem.

Následoval oficiální start výletu, který měřil 86 kilometrů. Úvod mířil k zámečku na okraji Brd a poté po cyklo-stezce zvané Lesní cesta Josefka. Po zhruba pěti kilometrech se před skupinou otevřela nádherná příroda, a to proslulé Padrťské rybníky. Jezdci tu získali informace o historii krajiny a vojenského prostoru.

MÍŠOVSKÉ POSILNĚNÍ

Počasí bylo příznivé nakloněné a peloton se zastavil ve vyhlášeném míšovském grilu. Klobásy a něco na zahřátí přispěly k perfektní atmosféře.

Následovala jízda zpět k Padrťským rybníkům. Tentokrát se zastávkou na tom horním. Odtud je kousek k pomníčku U kláštera.

ZÁKLADY PRO RADAR

Dalším cílem po dlouhém a prudkém výšlapu do kopce byl prostor pro tolik diskutovaný radar. Moc tam toho ale k vidění není, snad jen betonové základy. Takže přesun k pomníčku padlých parašutistů, vysílači Praha (druhý nejvyšší bod v Brdech), a to už se pomalu stmívalo. Přestože cyklisté dbali na svoji bezpečnost díky světlům i helmám, jízda nočním lesem je příliš nelákala. Jezdci tudíž zamířili k červenému lomu kousek nad Padrtí a sjeli na tzv. Dlouhou louku, kde roste už tři sta let mohutný dub.

Pár fotek na rozloučenou a zpět do Strašic, kde několik sportovců nasedlo do aut a odjelo domů. Zbylá část pokračovala do Rokycan a odtud po kolejích.

Premiéra akce se povedla! Nikdo se nezranil, neměl defekt a především se kompletní jedenáctce náramně zamlouvala scenérie Brd. Přátelé se chtějí setkávat každoročně v jiném koutě České republiky.