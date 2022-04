Záměr proměnit lokalitu je v plenkách a sám Beneš přiznává, že to bude ještě běh na dlouhou trať: „Demoliční výměr na část komplexu jsem získal. Teď čekám na stavební povolení a veškerou dokumentaci mají úředníci na posouzení. Snad to nebude trvat dlouho.“ Majitel musí po dohodě s památkáři a zároveň sám chce respektovat vilu, z níž dnes zbyly prakticky jen obvodové zdi. Podmínky jsou tři a nikoliv nesplnitelné: dřevěná okna, nová štuková fasáda a na střeše pálené tašky bobrovky. Pokud se to podaří, usadí se v přízemí holiči a kadeřnice, patro bude proměněno v penzion a ještě výš bude konferenční sál.

K krčku mezi původní stavbou a novým zázemím vyroste prosklená restaurace. Dělníci už by možná byli dál, ale narazili na bytelný bunkr, který do roku 1989 využívali oficíři pro případné ukrytí. Zbrusu nové bude pravé křídlo se zajištěním servisu pro stravovací úsek a dalším přechodným ubytováním. „Celkově půjde o sedmnáct pokojů a předpokládám, že v suterénu hosté využijí fitness centrum i saunu,“ je optimistou Beneš. V klidu ho však nenechává za pochodu se zvyšující cena a dostupnost materiálu. Projektant nezapomněl ani na úpravu plochy směrem do Jiráskovy ulice a zejména do parku za nádražím.

Fitzova vila v centru Rokycan byla postavena v polovině 19. století okresním tajemníkem Františkem Srbem.