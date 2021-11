Zde je los:

Skupina 1: v 10 Zbiroh, Mýto, Příkosice, Volduchy

Skupina 2: od 13:00 Břasy, Holoubkov, Rokycany, Raková.

Nejpopulárnější míčovou hru si užívají také některé dorostenecké celky. Přihlásily se do Zimního poháru pod křídly krajského svazu. Zatímco Slavoj Mýto cestuje v sobotu do Plzně, mají družstva Strašic a Volduch za sebou úvodní vystoupení. Spartak Strašice podlehl pod reflektory na Jižním předměstí vrstevníkům VS Plzeň 3:8 a ve čtvrtek večer tu bojovaly také Volduchy.