Michal Krč v sobotu přestoupil. Přestože je fotbalová sezona podruhé za sebou násilně přerušena, podal radnický fotbalista Michal Krč významný přestup.

Michal Krč v sobotu přestoupil | Foto: Foto: Jaroslav Kreisinger

Do svazku manželského, a to v sobotu na zahradě před muzeem Josefa Hyláka. S partnerkou Martinou a určeným počtem hostů (vládní nařízení nadále umožňují účast maximálně patnácti lidí) se mladý muž, který během kariéry oblékal dresy Radnic a Přívětic, přesunul ke svatební hostině do rekonstruovaného sálu v centru Přívětic.