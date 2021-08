Vybojovala přes ministerstvo a následně prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů dotaci devadesát tisíc korun. Rozdělena je rovnoměrně mezi oba turnusy s tím, že účastníci mají vše zdarma!

Projekt zaujal nejen kluky a děvčata od první do páté třídy, ale i jejich učitelky. V první části to byly Kateřina Pešková s Bohumilou Nodžákovou a tento týden mají svěřence na povel Jitka Zíbarová s Veronikou Vaníčkovou. „Kolegyně se připravily profesionálně na opakování látky v několika předmětech i na doprovodný program,“ zdůrazňuje Hanzlíková.

Devátý srpnový den usedlo do lavic devatenáct školáčků. Pondělí bylo věnováno matematice, konkrétně formám logického myšlení. Po prvním zazvonění se účastníci přesunuli na zahradu, která je také díky příspěvkům plná herních prvků. Vyrostla tu třeba pergola nebo zákoutí s výukovým programem. Včerejšek byl vyhrazen jinému předmětu. Na své si přišli znalci přírody, neboť po důkladné dopolední svačině vyrazili autobusem do Rokycan a odtud do Březiny. Na okraji obce je díky nadšencům z rokycanského Muzea dr. Horáka zřízena naučná stezka se třinácti zastávkami. Turisté si kromě toho prohlédli farmu daňků a jelenů.

Dnes zamíří dobřívská drobotina do pravěku a také čtvrtek je zaměřený na historii. „Půjde však o minulost naši obce a památky v jejím okolí. Chystáme se ke zřícenině Vimberku,“ podotýká Zíbarová. Poslední den ´školy´ bude o čtenářské gramotnosti. Přesněji o příbězích a zprávách včetně tajného poselství.

Společný pobyt mezi 8. a 16. hodinou se benjamínkům zamlouvá: „Už se moc těším na Březinu. Máme doma psy, křepelky nebo králíky, ale teď uvidím něco většího,“ přiznal budoucí třeťák Matěj Hanzelín. Spolužačka Marie souhlasně přikyvovala: „už mám za sebou tábor a pak Šumavu, ale tady je to taky super.“

Po dopolední svačině je vždy zajištěný oběd v restauraci na okraji Dobříva a nechybí ani odpolední občerstvení.