Bezmála dva měsíce opuštěná Jeřabinová ulice nad nádražím částečně ožila. Před osmou hodinou se před areálem střední školy shromáždilo několik žáků, které příští měsíc čekají závěrečné zkoušky. „Všude se hovoří a píše jen o maturitách. Ale ministerstvo jaksi zapomnělo, že existuje další typ středních škol, kde se prověrka znalostí skládá ze tří částí. Písemného testu, praktické části a ústní zkoušky,“ zdůraznila zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování Eva Koutská. Svěřenci to neměli během nouzového stavu jednoduché. Strojařské firmy hlásily omezený chod, restaurace zůstaly zavřené a budoucí obchodníci mohli navštěvovat pouze smluvní prodejny.

Chlapci a děvčata, kteří dorazili na pondělní premiéru konzultací, byli hned ve vrátnici podrobeni důkladné kontrole. Museli být vybaveni dvěma rouškami, sáčkem a předkládali čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění. Rozděleni byli do osmi učeben. Vesměs s dezinfekčními prostředky, což platilo i o toaletách. Vytvořena byla rovněž speciální izolační místnost. Vyučovacích hodin je pět s důrazem na minimální opouštění tříd.

Maturity a závěrečné zkoušky startují v SŠ prvním červnovým dnem. na pořadu bude didaktický test z matematiky i anglického jazyka a 2. 6. je na řadu čeština.

Školáci z devítiletky TGM jako by se domluvili. Dorazilo jich totiž třicet, takže rozdělení do dvou tříd po patnácti vyšlo ideálně. S tím, že na učitelích bylo, zda jim doporučí sundání nebo nasazení roušek. Deváťáci strávili v lavicích tři hodiny při oprášení znalostí z češtiny, matematiky i angličtiny. Dostaví se také zítra, pak v pátek a ve stejném rytmu i příští týden. "Do tuhého půjde v pondělí 8. června při přijímačkách na střední školy," usmíval se ředitel ZŠ Lukáš Rada.

Dlouhý a nekončící had klientů byl k vidění dopoledne před holičstvím u Střelnice. Muži nejrůznějších věkových skupin (ale s nimi i několik žen) trpělivě čekali, až na ně přijde řada. Uvnitř se totiž o účesy staraly jen dvě odbornice, přestože křesla pro hosty tu mají tři. "Jenže musíme dodržet nařízený odstup. A po každém klientovi pečlivě vše vydezinfikovat, což nás také zdržuje," hlásila jedna z kadeřnic. Zároveň si postěžovala na kombinaci roušky s ochranným štítem, neboť zamlžený pohled není při stříhání zákazníka ideální.