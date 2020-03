Pokud patříte mezi početnou řadu příznivců krimiseriálu Policie Modrava, sáhněte do lednice pro šampaňské a začněte slavit. I když režisér Jaroslav Soukup po natočení třetí řady prohlásil, že bude určitě poslední, vysoká sledovanost ho přiměla změnit názor a natočena bude ještě jedna řada.

„Začali jsme s Mirkem Vaicem psát scénáře Policie Modrava IV. Jde o osm nových dílů. Do konce roku by měly být hotové a příští rok v létě by se mělo točit. Tím by celý seriál měl celkem 40 dílů,“ potvrdil Deníku režisér Soukup.

Zpráva udělala velkou radost hercům, kteří si pokaždé natáčení na Šumavě užívají. „Upřímně jsem si to moc přál a věřil v to a díky Bohu a panu režisérovi se bude točil dál. A za to jsme všichni ze srdce šťastní. Šumava se pro většinu z nás stala za ty roky místem, kam se moc rádi vracíme, takovým druhým domovem,“ pochvaloval si Michal Holán, který v seriálu hraje policistu. Dodal, že už se nemůže dočkat, až se zase sejde celý štáb v Srní. „Těším se na společné natáčení na zajímavých místech, těším se na případy, které budeme řešit. Chci být ve formě a pořádně si tu řadu, kéž by ne poslední, se vším všudy užít. Jak na place, tak po natáčení v nádherné šumavské krajině,“ dodal Holán.

Na Šumavu se vrátí nejen on, ale všechny známé tváře. Chybět nebude ani Jaroslav Satoranský, který sice ve třetí řadě odešel do důchodu, ale ani tak Policii Modrava neopustí. „Bez něj bych si seriál nedovedl představit,“ vysvětlil Soukup. Zároveň prozradil, že v nových dílech se objeví i jedna zcela nová ženská postava.

Fanoušci už se těší nejen na zápletky jednotlivých dílů, ale také na to, kdo z jejich známých si v seriálu zahraje, neboť režisér Soukup dává velký prostor místním komparzistům. Příznivci seriálu i Šumavy čekají také na to, která dosud nepříliš známá místa filmaři ukáží. Jak již dříve potvrdil Soukup Deníku, jejich hledání není nic jednoduchého. „V zásadě se dá říct, že když hledáte lokality pro natáčení nových dílů seriálu Policie Modrava, tak to znamená několik měsíců jezdit po Šumavě a hledat.A taky se ptát,“ konstatoval režisér.

Seriál při každém vysílání válcuje konkurenty, na každý jeho díl se dívá okolo dvou milionů diváků.