„Jsme z Přeštic a jezdíme sem pravidelně každý rok. Už jsme se sem zase těšili, hlídali jsme si termín otevření a jak to šlo, hned jsme vyrazili. Na webu jsme si našli ceny skipasů a příjemně nás překvapily,“ říkají svorně Zuzka, Stella, Olga a Radim. „Jezdíme i do Rakouska, ale sem se určitě ještě tak 5-6x za zimu vrátíme,“ dodávají svorně. Nedaleké parkoviště se plní auty, ale fronty u lanovky se netvoří, lidé plynule nastupují a míří opět vzhůru. „Já jsem tady byla už včera, kdy se areál otvíral. Pokud nemíříme za lyžováním do zahraničí, tak jezdíme nejraději sem. Osobně se těším na noční lyžování, to bývá fajn,“ říká Tereza Dubničková z Plzně.