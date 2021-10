Program vyvrcholil hodinovou ukázkou Mobilizace 1938. Představila dobový život a konflikty na hranicích. Využita byla řada dobových rekvizit. Některé, jako třeba rakev pro pašování zbraní do republiky, byla vyrobena jako replika přímo pro prezentaci. S deseti stroji vystoupilo přes osmdesát členů klubů vojenské historie a tanečních souborů.

Ani ti nejmenší se nenudili. Nejprve je zaměstnala interaktivní soutěž Den legionáře. Kdo úspěšně vyluštil tajenku po absolvování všech úkolů, zjistil heslo, které umožnilo získat prvorepublikové peníze. V dalším průběhu akce je mohli věnovat do Sbírky na obranu republiky. Po shlédnutí defilé techniky opět kluky a děvčata čekal výcvik rekrutů pod vedením členů klubu vojenské historie Hraničářského praporu 6. sibiřských úderníků. Společně pak děti pochodovaly k opevnění na obranu hranic.

V muzeu se také pracuje na údržbě a zazimování techniky. Chlapi, kteří to mají na starost, se navíc vrhli i do další kratochvíle – dali dohromady také hasičský tým. Na soutěži v Kamenném Újezdu vzbudil pozornost výkony i speciální ústrojí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.