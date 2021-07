Pana Benedu jsem poprvé potkal v září roku 1993. Více než rok jsem cestoval po širším Plzeňsku, abych našel pro svou společnost vhodnou nemovitost k výrobě textilních produktů pro automobilový průmysl. Představoval jsem si, že to bude jednoduché, protože jsem si myslel, že v této době mnoha změn bude na prodej mnoho vhodných průmyslových hal či průmyslových pozemků; zjistil jsem však, že tomu tak není. Byly nabízeny haly určené k demolici za astronomické ceny, a v mnoha případech nebylo ani jasné, kdo je vlastně vlastníkem.

Vzpomínám si, že mi byla – přísně důvěrně – nabídnuta údajně obzvláště vhodná nemovitost, kterou jsem si samozřejmě okamžitě prohlédl a která mě ale mírně šokovala, protože se jednalo o bývalou drůbežárnu jednoho jednotného zemědělského družstva. Plzeňské úřady tehdy nebyly schopny mi poskytnout kvalifikovanou podporu.

Nakonec mi byl doporučen Václav Beneda, starosta Rokycan. Jel jsem do městečka, o kterém jsem nikdy předtím neslyšel, a potkal jsem mimořádně přátelského a sympaticky vystupujícího muže, který mě okamžitě oslovil anglicky. Byl jsem překvapen, protože mí dosavadní obchodní partneři nemluvili vůbec žádným cizím jazykem nebo jen trochu ovládali němčinu. Prezentoval jsem svou žádost a zjistil jsem, že můj obchodní partner je připravený: „Zapomeňte, pane Borgersi, na průmyslové budovy v našem okolí. Za socialismu se nekvalitně stavělo a o budovy se nikdo nestaral. Vy chcete zřídit moderní výrobu a potřebujete k tomu svobodu v plánování, a to půjde pouze tehdy, když naleznete vhodný pozemek“. To bylo samozřejmě věrohodné, a když jsem se zeptal, zda má pro nás něco vhodného, překvapila mě spontánní odpověď, ano to máme. Byl jsem překvapen, ale zůstal jsem po mé předchozí zkušenosti trochu nedůvěřivý.

Pan Beneda mě vedl k velkému volnému pozemku mezi ulicemi Kotelská a Stehlíkova, kde následně vznikla průmyslová zóna. Bylo to to nejlepší, co jsem za rok viděl. Když jsem se zeptal na infrastrukturu (přístup, kanalizace, energie), dostalo se mi odpovědi, že se všechno musí ještě vybudovat. Ohledně vlastnické struktury mi bylo panem Benedou řečeno, že je jasná a že vlastníkem je rodina sestávající asi ze sedmi osob. Nemohl jsem však jednat se sedmi osobami … Pro pana Benedu to ale nebyl žádný problém a rád se tohoto úkolu ujal. Potom došlo na rozhodující otázku ceny, která byla vyšší, než jsem očekával, a proto jsem nejprve váhal. Na druhou stranu byl objekt o mnoho lepší než všechno, co bylo jinak na takzvaném „trhu“ nemovitostí k dostání. Ohledně úředního povolení, ať už šlo o stavební plán a další záležitosti, přišla od pana Benedy opět pragmatická odpověď, že se o to postará.

Když jsem s lehce nepříjemným pocitem kolem žaludku souhlasil s koupí pozemku pro společnost Borgers, záležitost ještě nekončila.

Se zářivým úsměvem mi pan Beneda řekl, že ještě potřebuje peníze na zahájení prací na infrastruktuře, protože v jeho rozpočtu se s nimi nepočítalo. Teď jsem se musel

opravdu zhluboka nadechnout: žádný pevný záměr prodat ze strany vlastníků, žádný plán zástavby, žádná infrastruktura, ale záloha bez jakékoli záruky, pouze na základě důvěry. Vystavil jsem šek na vyšší pětimístnou částku v německých markách, předal jsem jej panu Benedovi a nevěděl jsem, jak tuto transakci vysvětlím finančnímu řediteli mé firmy. Když jsem o dva dny později míjel pozemek, viděl jsem rypadlo při práci a hromadu kanalizačního potrubí.

Toto tempo bylo udržováno, o rok později byla stavba hotová a výroba započala v březnu roku 1995. Tak pracoval pan Beneda. Jak jsem se později dozvěděl, situace byla velmi podobná u dvou dalších společností, které se chtěly v Rokycanech usadit.

Václav Beneda měl jako starosta pouze jeden cíl: rozvoj města Rokycany vytvářením nových pracovních míst, více lokální kupní síly a vyšší daně pro obecní pokladnu. Jednal pragmaticky, rychle a ovládal vnitřní správu. Asi před 30 lety jsme si ani on ani já nemysleli, že ze skromných začátků vznikne závod se 600 zaměstnanci. Ne vždy tomu bylo tak, že úspěch je založen na odhodlání několika málo jedinců.

Modlil jsem se za pana Václava Benedu – odpočívej v pokoji.

Franz Borgers