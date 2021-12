Situace je nepříjemná, neboť jde o frekventovanou pěší trasu vedoucí mezi historickým jádrem Rokycan a Nerudovým náměstím na Pražském předměstí. Denně lávku využívají k přechodu z jedné strany Klabavy na druhou stovky lidí. K překonání toku je nyní možné použít buď most v Soukenické ulici, nebo v Pražské/Jiráskově ulici. Jedná se řádově o cca 200 metrů vzdálené mostní objekty. Správce neprodleně zahájil kroky vedoucí k opravě lávky. Hledá se řešení, které bude časově a ekonomicky nejefektivnější.

Rokycanští lesáci začali prodávat stromky

"Lávku chceme opravit co nejrychleji, aby ji občané mohli zase využívat. Budoucí připravované řešení protipovodňové ochrany v této části města počítá se zcela novou lávkou, proto se aktuálně jedná jen o nezbytnou opravu lávky. Na základě současných informací je předpokládaná doba uzavření do poloviny příštího roku," dodává Šašek. Komplikací je skutečnost, že přímo mostem vedou všechny základní inženýrské sítě (teplovod, plyn, elektřina, veřejné osvětlení a sdělovací kabel). V případě jakéhokoliv dalšího většího poškození mostu by došlo i k jejich narušení.

Současná lávka byla instalována v srpnu roku 1985 podle projektu z roku 1984. Lávka od té doby nemusela projít žádnou rozsáhlejší opravou. Jen v květnu 1997 byl na lávce pokládán asfaltový koberec. Dlouhodobější uzavření se odehrálo od dubna do června 2007 kvůli přestavbě dlažby, aby odpovídala bezbariérovému režimu.