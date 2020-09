Fúze krajských nemocnic byla jedním z témat předvolební debaty Deníku se zástupci stran kandidujících do krajských voleb. Projekt na spojení Stodské, Domažlické a Klatovské nemocnice loniv září však zastupitelé smetli ze stolu a odmítli o něm jednat. Na debatě se kandidáti shodli, že fúze nemocnic je potřebná a Deník s nimi hovořil také o tom, jakou by měla mít podobu.

Lídryně koalice ODS a TOP 09 Ilona Mauritzová uvedla, že strana projekt nepovažovala za dobře připravený a byla přesvědčena o tom, že by problémy nemocnic nevyřešil. „Za zásadní jsem považovala to, že v rámci pracovního poměru by vedení nemocnice mohlo poslat zaměstnance sloužit třeba z Klatov do Domažlic. Lidé se obávali, že fúze je dělaná proto, aby si nemocnice personálně vypomohly. Zaměstnanci nebyli vůbec informováni. Když chtěli informace lidé z Horažďovické nemocnice, bylo jim řečeno, že se připojí až ve druhé části, a to přece není možné. Musíte mít prostě hotovou koncepci zdravotní péče,“ kritizovala nedostatky.

Jednička na kandidátce Koalice pro Plzeňský kraj Ivana Bartošová by projekt uvítala, musel by ale změnit podobu. „Měla jsem výhrady k nepřipojení Rokycanské nemocnice. Na to negativně reagovali také její zaměstnanci a veřejnost. Osobně bych preferovala spojení všech nemocnic i s akutní péčí,“ vysvětlila Bartošová, podle níž by fúze zefektivnila také financování nemocnic. „Řešení investic na silném subjektu je mnohem jednodušší a má i jinou vyjednávací pozici s pojišťovnou,“ dodala.

Lídr sociálních demokratů Ivo Grüner shledal problém v tom, že to byl projekt pouze bývalého hejtmana Josefa Bernarda. „Zásadní bylo, že hejtman tehdy nekomunikoval s ostatními politickými subjekty, nebyly nám vysvětleny problémové věci, což přispělo k tomu, že se fúze neuskutečnila. Dle mého názoru je to špatně, protože holding měl vzniknout,“ řekl Grüner.

Petr Vanka za hnutí ANO kritizoval, že projekt sjednocení nemocnic byl polovičatý. „S fúzí jsme souhlasili. Najednou nám ale bylo oznámeno, že bude vyňata Rokycanská nemocnice, pak obě nemocnice následné péče a my přestali chápat, proč ta fúze vlastně je. Poloviční fúze nemá z našeho pohledu žádný význam. Navíc když jsme se do nemocnic vydali, mnoho zaměstnancům nám říkalo, že je nikdo neinformoval,“ reagoval Vanka.

Podle lídra komunistů Jiřího Valenty v kraji chybí jednotná koncepce zdravotnictví a bylo by dobré sloučit nemocnice akutní i následné péče. „Takže fúze ano, ale za předpokladu, že se bude centrálně nakupovat a posílí se vyjednávací pozice. Nesmí se stát, že se některé výkony budou vytrhávat třeba z Klatov a přesouvat jinam,“ argumentoval Valenta.

JEDNOTNÝ KONCEPT

Kandidát SPD Vladislav Krumer je přesvědčený o tom, že je potřeba v rámci sjednocení vytvořit jednotný systém a koncepci. „Důležité je pak udělat dokonalý marketing směrem dolů, aby lidé z nemocnic věděli, co to znamená. Vše by se s nimi mělo probrat, protože právě oni mohou dát cenné připomínky. Myslím si, že centralizace přispěje také k tomu, aby se otupily kleště jednotlivých zájemců a zájmů, které vstupují do toho celého systému,“ sdělil Krumer.

Kandidát za stranu Bernard a Starostové Jindřich Sitta je přesvědčený, že sloučení nemocnic přispějek lepšímu vedení zařízení. „Měly by v něm být všechny nemocnice. Pro mě je v tomto ohledu důležité držet pevně opratě, být schopný udělat manévr různými prostředky, centrálně nakupovat, vytvářet jednotnou politiku a určit, kde a jaké výkony se budou provádět,“ vyjmenoval Sitta.

Podle lídra hnutí Trikolóra Pavla Borusíka je přínosem řídit zdravotnictví z jednoho centra, ale koncept musí být pečlivě připravený. „Je to ale na dlouhodobou odbornou diskuzi a na krocích, které budou navazovat jeden na druhý. K tomu když nedojde, tak naděláme chyby, které nás budou stát mnoho časua peněz,“ varoval Borusík.

Pirát Rudolf Špoták se vyslovil pro sloučení nemocnic, myslí si však, že projekt fúze byl špatně komunikovaný. „Bavíme se tu o nějaké dlouhodobé koncepci, ale nikdoz nás neví, kdo přijde po nás a co bude chtít změnit. Ta koncepce musí být dílčía nastavena funkčně na volební období,“ řekl Špoták.