MÝTO - Pětadvacetičlennou delegaci představitelů Tchaj-wanu očekávají dnes odpoledne v dynamické firmě TGS na okraji Mýta.

Její šéf Pavel Diviš je nejen předsedou Česko-tchajwanské obchodní komory, ale především s asijskou zemí úzce spolupracuje. Výsledkem je například úspěšná realizace projektu Digitalizace strojírenství.

ROKYCANY - Vybraní hokejisté České republiky do osmnácti let se sjeli včera do penzionu v Mýtě. Budou odtud cestovat ode dneška do středy (dvakrát denně) na rokycanský zimní stadion k tréninkům a ve čtvrtek je čeká odjezd do Švýcarska. Kromě toho led v průběhu týdne využijí účastníci kempu HC Rokycany.

Markéta Procházková vezla z Norska zlato i bronz

ROKYCANY - Součástí vážení nákladních vozidel na dálniční benzínce u Rokycan bylo v průběhu minulého týdne prověření doby odpočinku. Špatně dopadl jednačtyřicetiletý cizinec za volantem kamionu, neboť hned v osmnácti případech překročil stanovenou dobu řízení. S ohledem na tuto skutečnost a nebezpečí, že by se mohl vyhýbat přestupkovému řešení, přistoupili policisté k udělení nejvyšší možné kauce sto tisíc korun. Muž ji na místě uhradil a mohl pokračovat dál v jízdě.

ROKYCANY - Jednou z aktivit rokycanských knihovnic je péče o stánek na koupališti. Publikace jsou obměňované a k dispozici všem návštěvníkům. Půjčení knih je tu bezplatné a pokud čtenáře dílo zaujme, může si ho nechat do příští návštěvy nebo ho vrátit přímo do kamenného objektu na Masarykově náměstí. „Pouze žádáme zájemce, aby se ke knihám chovali slušně a ohleduplně,“ vyřizujeme vzkaz personálu. Podněty a postřehy lze zasílat na: knihovna@rokycany.cz.

PŘÍVĚTICE - Ve středu 20. července jednají od osmnácti hodin zastupitelé Přívětic. V sídle úřadu posoudí smlouvu na projektovou dokumentaci k obytné zóně Za Školou, změnu vyhlášky za odvod odpadu nebo žádost o směnu pozemků. Ve scénáři je také oslava 670 let existence obce nebo aktuální situace kolem dětského hřiště.