Jako první veřejná střední škola otevře od září čtyřletou třídu s výukou v angličtině. Během prvních dvou ročníků částečně, ale ve třetím i čtvrtém roce půjde o výuku výlučně v cizí řeči. Vzdělávací program zakončí možnost složení mezinárodní maturitní zkoušky. Se světovou certifikací, takže absolventi budou mít zelenou pro vstup do prestižních vysokých škol včetně zahraničních!

Premiéra by se měla týkat dvaceti chlapců a děvčat, přičemž zájem je značný: “Přihlášky musí být podané do 1. března, takže oficiálně zatím hovořit nemohu. Ale soudě podle telefonátů a jiných ohlasů je poptávka mezi školáky i jejich rodiči vysoká. Mým přáním je alespoň padesát uchazečů, aby bylo z čeho vybírat,“ vyjádřil se ředitel školy Pavel Vlach. Zřizovatelem gymnázia je Plzeňský kraj. Odsouhlasil finanční podporu pilotního projektu, který by měl být příkladem pro ostatní gymnázia.

Rokycanská škola má za sebou Dny otevřených dveří ve třech termínech. Navštívily je desítky potenciálních studentů i jejich rodičů.