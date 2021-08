Po mohutné rekonstrukci, trvající bezmála tři roky, přicházejí na řadu dílčí inovace. „Třeba oprava bočního přepadu z vyrovnávací nádržky. Voda z podhamru tak teče náhonem do potoka,“ uvádí správce Petr Koldušek.

Co však osazenstvo těší ještě více, je dvoučinný měch, který prošel v Západočeském muzeu důkladnou omlazovací kůrou. Trvala téměř dva roky, ovšem stálo to za to. Nástroj fouká do výhně při páce nahoru i dolů, takže ho zvládnou i malí siláci. „Získali jsme ho od Plimlů z místní kovárny. Už měli starost, zda jsme ho někam nezašantročili,“ usmívá se Koldušek. Není snad jen úplně nadšený, jak měch září novotou. S kůží z volů a svítícími cvočky, takže v porovnání s ostatními nástroji je nepřehlédnutelný.

A jen tak na okraj. Příští sobotu, což je 21. srpna, se tu uskuteční II. den tradičních kovářských technologií. V čase mezi 9. a 17. hodinou a s ukázkami výroby celokovaného nože. Opět dorazí mistr Jaroslav Veselý z Dřínova u Zlonic.