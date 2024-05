Už 31. ročník Hamernického dne na Vodním hamru v Dobřívě uspořádalo v sobotu 18. května Západočeské muzeum v Plzni. Jedná se o oslavu řemeslné práce a je také setkáním všech, jenž mají co do činění se zpracováním kovů, jeho dobýváním či tavbou.

Já společně s kamarádkou a našimi čtyřmi dětmi ve věkovém rozmezí šest až devět let jsme se do Dobříva dopravili z rokycanského vlakového nádraží Hamerník expresem.

Svoji dovednost zde předváděli nejen kováři, ale i pasíři, podkováři, zbrojíři, slévači, nožíři, dráteníci, z příbuzných oborů sekerníci, uhlíři, hutníci. Na této akci s bohatým kulturním programem jsme nahlédli i pod ruce učňů kovářského řemesla, zapojených do soutěže zručnosti Dobřívský cvoček.

Mezi největší lákadla pro děti patřila vlastnoruční výroba hřebíku. „Já mám dokonce dva,“ hlásila sedmiletá Eliška. Děti se také fotily s členy rakousko-uherské armády či bojovaly molitanovými meči a dřevěnými štíty v programu šermířské skupiny Harcíři z Rokycan.

Na hamru v Dobřívě se několikrát do roka pořádají i technologické dny a další akce. „Mimo to máme pro veřejnost běžně otevřeno od dubna do konce října, kromě pondělků, vždy od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka tu začíná v 16 hodin,“ říká Tomáš Sýkora ze Západočeského muzea v Plzni.

