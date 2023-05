Setkání klasických i uměleckých kovářů, nožířů, mečířů, platnéřů, dráteníků, slévačů a mistrů jiných oborů. To je Hamernický den v areálu unikátní technické památky na okraji Dobříva.

Vodní hamr v Dobřívě | Foto: Deník/Václav Havránek

V obci na jihu Rokycanska se v sobotu 20. května uskuteční od devíti do osmnácti hodin už třicátý ročník této populární akce. Součástí je i přehlídka žáků škol a učilišť v soutěži Dobřívský cvoček včetně kování hřebíků na čas.

Program obsahuje i další atraktivní body. Prezentují se nejmladší domácí hasiči, přichystané je divadlo pro děti, šermířská vystoupení, folklórní představení pak obstarají muzikanti i tanečníci. Pro občerstvení stovek návštěvníků rostou v prostoru u rybníka desítky stánků s jídlem, pitím a nechybějí ani suvenýry.

Cestovních variant do Dobříva může být více. Kromě automobilů mohou milovníci železnice využít Hamerník expres. Z rokycanského nádraží do Mirošova odjíždějí spoje v 8.50, 11.35, 12.15 a 15.35 hodin s tím, že z Mirošova do Dobříva je zajištěna speciální autobusová linka. Další autobusy v režii Škoda-Bus klubu Plzeň budou vypravené ze Strašic, neboť Muzeum dopravy tu právě v tomto víkendu zahajuje sezonu.