„Když jste tehdy našel v lese nebo na cestě starou zrezivělou podkovou, tak jste našel malý poklad. Naši předci nedopustili, aby cokoliv kovového přišlo vniveč. Všechno se sbíralo, pak se to dalo dohromady a nahřálo se to do svářkové teploty a metodou kovářského svařování se to spojilo do jednoho homogenního kusu oceli, kterou oni pak používali nadále,“ říká kovář a průvodce na vodním hamru v Dobřívě Jiří Cígler.

Ten se spolu se svými kolegy a několika kovářskými učni pokusil přiblížit návštěvníkům tuto dnes už trochu zapomenutou metodu našich předků.

Na vodních hamrech byla výroba svářkové oceli běžnou věcí a pracovalo tam často 20 až 40 kovářů. „Kovařina byla tehdy týmová práce a důležitá byla hlavně souhra. Někdo musel ovládat otáčky vodního kola, někdo dmychadlo a všichni museli vědět, co mají dělat. Kovář, který koval na to neměl čas, ten se musel soustředit na svou práci a dával jen pokyny, kdy začíná nebo končí s kováním na bucharu,“ vysvětluje další zaměstnanec hamru Zdeněk Vaindl.

Železo se při zpracování muselo nahřát do svářkové teploty 1250 až 1350 stupňů Celsia a tehdejší kováři se museli obejít bez dnešních elektronických pecí a speciálních teploměrů.

„Oni poznali teplotu železa podle barvy, která musela být do žluta a létaly z něj při zpracování jiskry. Malým dětem říkám, že železo muselo mít barvu žlutou sluníčkovou, dámám říkám slámově žlutou. My si ale vystačíme s obyčejnou žlutou,“ směje se Jiří Cígler. „Nad svářkovou teplotou už začíná být teplota tavná, železo začíná být bílé a stává se skoro tekutým. To už je pro nás špatně, takovou teplotu už pro výrobu svářkové oceli nechceme,“ dodává ještě.

Ještě jedna věc je podle něj důležitá. „Na rozpálené železo se přihrne dřevěné uhlí, protože má jednak výbornou výhřevnost, a zároveň má tu unikátní vlastnost, že nauhličuje, tedy že dodává železu uhlík. Takže tím uhlíkem tu ocel ještě trochu zkvalitníme,“

Zhruba po hodině a půl práce několika kovářů se ze železného šrotu stal homogenní kus oceli, který by se mohl použít na výrobu nového ocelového nástroje.

„Líbilo se mi to, ale trochu jsem se bál toho bucharu. Ale nejvíc se mi líbily ty jiskry, co od toho létaly. Vypadaly jako vánoční prskavky,“ řekl po skončení ukázky jeden z přihlížejících, devítiletý Lukáš Svoboda z Plzně.