Reprezentanty regionu v požárním sportu z řad profesionálních i dobrovolných hasičů pozval do Plzně hejtman Rudolf Špoták. Mezi oceněnými týmy byli i vyslanci z Rokycanska.

Ocenění se týkalů reprezentantů kraje v týmových a individuálních soutěžích. | Foto: Plzeňský kraj

Výjezdová jednotka SDH Zbiroh soutěžila v září na republikovém mistrovství ve vyprošťování účastníků dopravních nehod. Obsadila v Liberci nepopulární čtvrté místo se ztrátou pouhých tří bodů na bronzové medaile.

Sbor funguje ve městě od roku 1881. Nyní je v něm registrováno 73 členů, z toho 29 mužů nad osmnáct let.

Výtečně si počínalo i družstvo HZS Rokycany na Mistrovství Slovenské republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Mezinárodní konfrontace se zúčastnilo osm krajských vítězů ze Slovenska a dva zástupci z České republiky. Rokycany se vracely s 2. místem.

Kromě toho byli při setkání s hejtmanem oceněni mladí hasiči z Horního Hradiště, Úněšova (Plzeň – sever), Dobřan (Plzeň – jih), ženy a muži z Chválenic a Dobřan, tým HZS kraje i elitní jednotlivci. „Práce hasičů je často vnímána jako běžná. Bereme automaticky, že jsou u závažných dopravních nehod, pomáhají při povodních či jiných živelných katastrofách. Neuvědomujeme si, že jsou to jak profesionálové, tak i členové SDH, kdo ve volném čase pracují s dětmi, pomáhají při prevenci. Velmi si jejich práce vážím a mají můj obdiv za to, co vše pro nás ostatní dělají,“ říká Špoták.