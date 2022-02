Mimo jiné o dějišti finále soutěže v požárním sportu. Zvolili Němčovice s datem sobota 4. června. Předtím nabídnou aktivity členové odborné rady mládeže. V březinu to má být konfrontace v pexesu (Volduchy) a v dubnu noční setkání ve Stupně.

RADNICE - O jediný zásah hasičů na Rokycansku se během druhého únorového dne postarali Radničtí. Profesionálové i kolegové z SDH vyrazili ve středu po 20. hodině do ulice Na Potocích. Došlo tu k úniku nebezpečných látek do ovzduší.

ROKYCANY - Prostor při vstupu do areálu nemocnice v Rokycanech je také během únorových pátků vyhrazen očkování proti covidu bez předchozí registrace. Zájemci mohou dorazit mezi 7. a 11. hodinou (dospělí a mládež do 12 let). Mladší kluci a děvčátka mohou dorazit po předchozím přihlášení.

ROKYCANY - Hokejové soutěže se blíží do finální částí. Patrné je to i ze scénáře na rokycanském ledě, kde se dnes pozdě večer střetnou muži TJ Město Zbiroh s Omegou Plzeň (skupina B krajské soutěže). Zítra jsou na pořadu jen dva zápasy ligy žáků mezi HC Rokycany a Domažlicemi (od jedenácti a třinácti hodin). Neděle je přece jen nabitější: od 8 hodin bojuje 5,. třída HC s Tachovem, v 10 hodin je vystřídají druháci při domácím turnaji a ve 13.30 junioři s Příbramí. Až od 20.15 válčí chlapi z Lipnice proti Kaznějovu B.

Překvapení přeboru, fotbalisté Radnic, se chystají na jarní část soutěže