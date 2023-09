Sváteční čtvrtek strávil tým profesionálních hasičů z Rokycan v zemi našich východních sousedů. V Nitře na mistrovství Slovenské republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovanych vozidel obsadili příslušníci územního odboru HZS Rokycany skvělé druhé místo. Nestačili jen na domácí.

Čtyřčlenné družstvo HZS Rokycany obsadilo na mistrovství Slovenska druhé místo za domácí Nitrou. | Foto: Deník/Václav Havránek

Šamiponátu se zúčastnilo osm slovenských družstev a dva české kolektivy, kromě Rokycan to byla Praha. „Zadání nebylo jednoduché, ale kluci si s ním poradili perfektně a sbírali plusové body," sdělila Veronika Číhová Černá, která na Slovensko rokycanské hasiče doprovázela.

Soutěžní mužstvo bojovalo společně pošesté, a to ve složení Petr Málek, Jan Vokoun, Lukáš Pokštefl a Pavel Šrédl. Poprvé spolu byli chlapi v roce 2019 na Memoriálu Jindřicha Šmause v Rokycanech, kde obsadili 3. místo. Málek a Vokoun jsou ve sboru už 21 let, Šrédl 14 let a služebně nejmladší je Pokštefl, který je příslušníkem HZS čtyři roky.

Po nehodě u Hrádku skončil řidič v plzeňské nemocnici

Konečné pořadí: 1. Nitra 459, 2. Rokycany 431, 3. Praha 430, 4. Martin 393, 5. Košice 391, 6. Povážská Bystrica, 7. Galanta, 8. Lučenec, 9. Kežmarok a 10. Bratislava.