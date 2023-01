HRADIŠTĚ - Komunální voby musí kromě Trokavce zopakovat i v Hradišti nad Berounkou. Zde sice v září pět členů zastupitelstva vybrali, jenže jeden to vzdal. Novým termínem je 25. březen.

ROKYCANY - Rovných sto let včera uplynulo od atentátu na ministra financí Aloise Rašína. Poblíž svého bydliště v pražské Žitné ulici ho do zad střelil devatenáctiletý anarchokomunista Josef Šoupal. Odseděl si za svůj čin osmnáct let ve vězení.

Rokycany se k památce na politika připojily hned v roce 1923 přejmenováním čtvrti v jižní části na Rašínov.

ZBIROH - Vydávání rybářských povolenek na letošní rok se pro příznivce Petrova cechu ze Zbirožska uskuteční zítra. Pro důležitý dokument si zájemci přijdou mezi 13. a 16. hodinou do klubovny zbirožské organizace na Zámostí.

Rokycanští loni ošetřili ve zvířecí nemocnici 535 živočichů