Na tréninkovém hřišti v centru Břas, kde se kolem něj už rýsuje unikátní železniční trať, měli dostaveníčko nejmladší hasiči. Okresní kolo Plamenu 2023 bylo důkazem, že se benjamínkům věnují v řadě míst důkladně.

Dějištěm okresního kola soutěže Plamen bylo hřiště v Břasích | Foto: Deník/Václav Havránek

„Jmenovat mohu Volduchy, Rakovou, Lhotu, Dobřív, Mirošov, ale i ty zbývající sbory si počínají hodně aktivně,“ zdůraznila Jarmila Balosvá, která má pod palcem právě nastupující generaci.

Aktéři byli rozděleni do tří věkových skupin. Přípravka (pod tímto označením se skrývali ti nejmenší), mladší a starší žactvo. Na pořadu bylo pět displín a dodejme, že důkladně prověřily schopnosti jednotlivců nebo družstev. Požární útok, štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic, štafeta CTIF na 400 metrů nebo požární útok podle mezinárodních parametrů, to byly soutěže, při nichž šlo nejen o čas, ale také o úspěšné zvládnutí. V opačném případě se připisovaly trestné body. A jak to dopadlo?

Přípravky: kvarteto účastníků, mezi nimiž dominovaly Volduchy (6). Druhé byly Kříše, třetí Raková (oba po devíti) a čtvrté Cheznovice (11).

Mladší žactvo: nejdramatičtější skupina, neboť dva nejlepší celky měly na kontě po 11 bodech a rozhodovat musela další kritéria.

Dějištěm okresního kola soutěže Plamen bylo hřiště v BřasíchZdroj: Deník/Václav Havránek

Triumfovala Raková (nejlepší v útoku, štafetě 4x60 metrů, druhá v útoku CTIF i štafetě dvojic) s 11 body. Stejně na tom byl druhý Mirošov. Třetí místo obsadily Volduchy (umístění 15), čtvrté Volduchy (17), páté Zbiroh (24) a od 6. do 10. pozice se seřadila družstva v pořadí Lhota pod Radčem, Cheznovice, Kamenný Újezd, Kařez a Kříše.

Starší žactvo: nejsilněji obsazená skupina se třinácti kolektivy. A rovněž zde muselo prvenství Oseku I před týmem Volduch (oba po 11 bodech) rozetnout pomocné hledisko. Třetí skončila Raková (18), čtvrtý Mirošov (22), pátý Dobřív (27), šestý Zbiroh (32), sedmý Kamenný Újezd (35), osmé Kříše (37), devátá Lhota pod Radčem (40), desáté Cheznovice (47), jedenácté Němčovice (47) dvanáctý Kařez (47) a třináctý Osek II (rovněž 47 bodů).