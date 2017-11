Havlíčkova ulice bude uzavřena do 6. prosince

Rokycany – Dopravní komplikace v centru okresního města nekončí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Uzavření Havlíčkovy ulice kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu je prodlouženo do středy 6. prosince. Od včerejška do 20. listopadu je ve zmíněné lokalitě realizováno propojení vodovodu v místě křižovatky ulic Smetanova – Gottliebova (u České pojišťovny), a to za úplné uzavírky. Příjezd na parkoviště u Žďáru bude možný ulicí Komenského, tedy okolo Základní školy TGM. Od 27. 11. do 6. 12. je pak plánované frézování celé komunikace a obnovení asfaltového povrchu.