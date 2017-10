Házenkáři učinili z poháru s Duklou parádní podívanou

Rokycany – Třetí kolo Českého poháru se v úterním večeru proměnilo v obrovský svátek házené!

AKTÉŘI mimořádné házenkářské podívané. Muži HK Rokycany v černých dresech, pražská Dukla ve žlutém.Foto: Deník / Havránek Václav

HK Rokycany – Dukla Praha 18:43 (8:20).

Přes pozdní začátek (ve 20 hodin) se v hale u zimního stadionu sešlo odhadem 250 fanoušků! Zaujalo je už důkladné rozcvičení obou týmů a moderátor Roman Jedlička pak představil všechny aktéry včetně rozhodčích Zelenky a Nezbedy. Budoucí házenkářské hvězdy se nechaly se svými vzory vyfotit a začal souboj, v němž se domácí nechtěli nechat zahanbit. Zejména, když skóre otevřel Martin Špinka a pár výtečných zákroků předvedl brankář Jakub Klička. V osmé minutě tak na ukazateli byl stav 3:3. Dukla přece jen po technických chybách hráčů HK proměňovala rychlé protiútoky a utkání dospělo k očekávanému scénáři. Rokycanští házenkáři se předháněli v bojovnosti a nadšení, Dukla sázela na zkušenost a rutinu.

Poločasové skóre přesně vykreslilo, kdo do jaké soutěže patří. Nicméně příznivci byli nadšení a neustále povzbuzovali domácí tým. Lodivod Klička prostřídal spravedlivě všechny hráče bez ohledu na výkonnost, aby si tenhle svátek všichni užili. Nástup do druhé půle patřil hostům a jejich brejkům. Odskočili na rozdíl sedmnácti branek a náskok postupně navyšovali až do závěrečného hvizdu. Skóre nebylo podstatné, vítěz byl dán dopředu, ale každá akce našeho týmu strhla ovace v hledišti. Po závěrečném hvizdu oba týmy poděkovaly zaplněné hale. Spokojeni byli všichni, tahle oslava se opravdu povedla!

Branky HK: Špinka a Schejbal po 4, Tatar 3, Zimmermann a Drohobeckyj po 2, Mužík, Milý a Ivanič po jedné.