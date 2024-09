close info Zdroj: Deník/Pavel Bouda zoom_in Jiří Lőwy, předseda Židovské obce Plzeň

1. Kraj čeká složitá doba bude se asi měnit vláda, lidé jsou nespokojení a změna hejtmana a vedení kraje sebou nese rizika a to lidé v Čechách nemají rádi, ale bez toho to nejde. Hejtman by měl mít široký rozhled, tedy politický a ne jen pro stranu, která ho nominuje. Také by měl podporovat i ty projekty, které nejsou nyní již příliš populární. Menšiny, Ukrajina a sociální dávky. Martin Baxa by bylo moje přání.

2. Myslím že to bude někdo za Ano. Je to velice obratné hnutí a tu obratnost myslím pejorativně.

Vilém Dubnička, autor a režisér

autor a režisér

1. Chtěl bych, aby hejtman nebyl hateman (hate - z angl. /:hejt:/ - nenávist. pozn. autora). Aby měl rád svůj kraj a všechno dobré v něm, včetně toho, co vzniklo před jeho nástupem a vznikne i po něm, bez ohledu na stranickou příslušnost a politickou rivalitu. Rád bych taky bez ohledu na mé stranické preference ocenil například současného hejtmana, který se před představením Draculy v Amfiteátru Lochotín místo dlouhého proslovu převlékl do kostýmu a účinkoval v company.

2. Je mi to skoro jedno. Což neberte jako nezájem, ale jako projev důvěry v nominované kandidáty. V divadle se říká, že "režisér by neměl z inscenace čouhat." Zdá se, jako by všechno fungovalo přirozeně úplně samo. Samozřejmě to není pravda, ale myslím, že by to měl být cíl každého šéfa. Pokud to tedy opravdu funguje.

Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie

ředitelka Plzeňské filharmonie

1. Kromě kulturní sféry samozřejmě sleduji i tu politickou a neřeknu asi nic objevného, když zdůrazním, že hejtmanem by měl být člověk, jemuž na prvním místě bude záležet na úspěšném rozvoji kraje a na tom, aby se zde lidem dobře žilo. Mělo by se jednat o člověka, u kterého je zřejmé, že jedná v zájmu celku, nikoliv v zájmu osobním; který se těší důvěře a respektu většiny lidí, nejen vlastní politické strany. Neměla by mu chybět reprezentativnost, důstojnost i charisma. A v neposlední řadě by hejtmanem měl být člověk s kulturním a všeobecným rozhledem, který se dokáže na potřeby a fungování společnosti podívat z ptačí perspektivy a nezbytným nadhledem.

2. Netroufnu si odhadovat. I kdybych svého kandidáta měla, jeho jméno bych neoznamovala do médií. V každém případě bych si přála, aby se lidé nevzdávali své občanské odpovědnosti a k volbám jich přišlo co nejvíce. Na hlasu každého člověka totiž záleží. Každý svým hlasem tedy může ovlivnit i to, jak se bude Plzeňský kraj dále rozvíjet.

Vlaďka Bauerová, plzeňská zpěvačka

plzeňská zpěvačka

1. Hejtman by měl být pracovitý, poctivý a pravdomluvný. Myslím, že ta 3 P vyjadřují vše.

2. Kdo jím bude nevím, ale přála bych si hejtmana, který bude NEZÁVISLÝ…

Jana Poncarová, spisovatelka, Dobřív

spisovatelka, Dobřív

1. Doufám, že vyhraje kandidát/kandidátka z demokratické strany, který nebude populista. To je to poslední, co v současné době potřebujete. Takže bych si přála racionální a nebojácného hejtmana/hejtmanku, který se nebude bát prosazovat i na první pohled nepříjemná opatření.

2. To nedokážu odhadnout. Osobně držím palce Honzovi Šaškovi, se kterým jsem studovala na filozofické fakultě.

Eva Veruňková Košařová, ředitelka Filmového festivalu Finále Plzeň

ředitelka Filmového festivalu Finále Plzeň

1. Myslím, že ideální hejtman by měl mít vize a plány, jakým směrem Plzeňský kraj vést, zároveň by však měl být schopen naslouchat a v případě potřeby si nechat poradit.

2. Vzhledem ke zkušenostem z dřívějška je velmi obtížné cokoliv odhadovat neboť situace se ze dne na den může vyvinout úplně jinak, než jsme si mysleli. Mám ale pocit, že v budoucím složení krajské rady budeme vídat i některé osobnosti, které zde působí i nyní.

Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

1. Vzhledem k úloze a postavení Policie České republiky v souladu se zákonem o Policii České republiky a k úloze mé, jakožto veřejného funkcionáře zastupujícího jednu z organizačních složek státu, mi nikterak nepřísluší vyjadřovat se k vámi položeným dotazům.

2. Vizte první odpověď.