Podle ní je jedinou cestou z krize očkování, kraj však naráží na nedostatek vakcín.

Jsme teď podle vás ohledně pandemie v kraji v nejhorší situaci? Nebo už se blíží zlepšení?

Ráda bych řekla, že to nejhorší už máme za sebou, ale nemůžu. Byť čísla pozitivních v kraji za posledních pár dnů relativně stagnují, tím nejdůležitějším ukazatelem je naplněnost nemocnic, kde je ten stav stále na hraně, nebo až za hranou. Varující pro mě také je, že hospitalizováni jsou stále mladší ročníky, včetně dětí.

Kdy se podle vás ta situace zlepší?

Jedinou cestou, jak pandemii zastavit je očkování. Jakákoliv další opatření ji dokážou zpomalit, anebo omezit. Je proto ale nesmírně důležité ta základní pravidla dodržovat. Chápu, že to trvá už dlouho a lidé jsou ze všeho už unavení a frustrovaní, ale tím, že nebudou nosit respirátory a nebudou v tomto smyslu zodpovědní, bohužel stav, který máme, jen prodlouží. Nejen sobě samým, ale nám všem.

Několikrát jsme ale i od vláních představitelů slyšeli, že zavedená opatření nefungují, a že je to na každém z nás.

Ano, slyšeli a je to neuvěřitelný alibismus. Samozřejmě, že ta základní odpovědnost je na každém z nás. To je ale v jakékoliv situaci, při jakékoliv činnosti. Taky téměř nikdo z nás nejezdí přes obec autem sto padesát za hodinu. Protože má odpovědnost za sebe a za ostatní kolem. Problém je v tom chaosu, který kvůli vládní komunikaci vzniká, stejně jako v podstatě některých opatření samotných.

Jak to myslíte?

Jeden příklad za všechny je nouzový stav. Ten se kvůli chaotické komunikaci vlády, stal pro veřejnost symbolem pro zákaz nočního vycházení a zavřené obchody. Tak to ale opravdu není. Je to především právní rámec, díky kterému můžeme například zajistit provoz zdravotnictví alespoň v takové míře jako dnes máme. Velmi vyčítám vládě, že toto pejorativní vnímání nouzového stavu zapříčinila, zejména proto, že na něj sváděla řadu opatření, která nedávala smysl a často byla během pár dní anebo hodin zase měněna, a s podstatou nouzového stavu neměla vůbec nic společného. Připomeňme si třeba zákaz závodního stravování v posledních dnech. Zavřel kantýny v továrnách, ale i nemocnicích, přes noc vláda zjistila, že to je vlastně nesmysl a zákaz zase zrušila. Takhle to prostě dělat nejde. Není se pak co divit, že lidé už jsou naštvaní a samozřejmě to pak vede i k jejich neochotě ta opatření, která smysl mají, dodržovat. To je bohužel jasný fakt.

A ta opatření?

Namísto toho, aby ta opatření byla preventivní, tak často reagovala na špatnou situaci zpětně, kdy epidemie byla už o několik kroků před námi. Opět uvedu příklad, dezinfekce veřejných prostor nebo testování ve velkých firmách a průmyslových areálech, které bylo ohlášeno v minulých dnech. My jsme v Plzeňském kraji s dezinfekcí a testováním začali už před skoro měsícem, právě proto, abychom šíření nákazy alespoň omezili. Každý lékař vám řekne, že základem pro vaše osobní zdraví je prevence.

Jaká je aktuálně situace v nemocnicích?

Nemocnice opravdu jedou na hraně a drží především díky osobnímu nasazení všech lékařů, zdravotníků, sester a dalšího personálu. Znám řadu z nich osobně, i z dob jejich studií, kdy jsem vedla zdravotnickou fakultu, a vím, co v posledních týdnech prožívají. Každý den překonávají své limity při péči o pacienty. Jejich vyčerpání je opravdu veliké a za svoji práci si zaslouží obrovský dík. Co se týká kapacit jako takových, tak ty jsou prakticky naplněné. Ta čísla se ale mění každou chvilku, to co bych řekla teď, nemusí už zítra platit. Obecně se snažíme všechny nové pacienty umísťovat u nás v kraji, nastaly ale už i situace, kdy lůžko nebylo a musely být převezeni jinam.

Očkování vzbudilo velké očekávání, ale i diskuzi. Jak jsme na tom v Plzeňském kraji?

Všem nám je jasné, že by očkování mohlo a mělo probíhat mnohem lépe. Nedostatek vakcín to ale zatím neumožňuje. V tomto ohledu se ale blýská na lepší časy. Dodávky vakcín mají narůstat a budeme moct očkovat více a rychleji. Hlavně musíme co možná nejdříve doočkovat všechny seniory 80+ a 70+. Očkují se už i učitelé. Byť jsou školy zavřené, nesmí dojít k tomu, že by děti neměl kdo učit. Máme také téměř naočkovány domovy pro seniory a praktické lékaře. Oni jsou často první, kdo s covid pacienty přicházejí do styku ve svých ordinacích a případným omezením primární zdravotní péče bychom se mohli dostat do dalších problémů. Navíc praktici sami budou mít brzy téměř nezastupitelnou roli, kdy oni sami už nyní začínají své pacienty očkovat.

Jaká je pro očkování v kraji kapacita?

Máme očkovací centra v každém okresu, převážně v krajských nemocnicích. V pátek jsme také otevřeli velkokapacitní centrum na Vejprnické ulici v Plzni, v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického. Tím se dostáváme na kapacitu očkování 4000 lidí denně. Díky praktickým lékařům, kteří se postupně zapojují ve svých ordinacích, je krajská kapacita celkem 8000 lidí za den. S takovou bychom dokázali celý kraj naočkovat ani ne za čtyři měsíce. Tak rychle to sice nebude, ale tempo bude zrychlovat. Jsem optimistka. Pokud budeme mít vakcíny, tak jsme připraveni naočkovat každého, kdo bude mít zájem.

U řady lidí stále převládají z očkování obavy. Důvody jsou různé, ať už jde o pochybnosti z rychlého vývoje vakcín, apod. Co byste jim na jejich obavy odpověděla?

Paradoxní na tom je, že Česká republika je obecně nejvíce proočkovanou zemí světa. Očkování proti neštovicím, tetanu, zarděnkám a dalším nemocem, na které se kdysi ve velkém umíralo, bereme jako samozřejmost. Každoročně u nás také roste počet očkování proti chřipce, které je dobrovolné. To, že věda a medicína dokázala na koronavirus zareagovat tak rychle, vychází i z toho, že tato nemoc má v naší historii řadu „příbuzných“, které už dokážeme efektivně léčit a očkovat. To vývoji vakcín pomohlo. Opravdu není se čeho obávat. Všechny vakcíny, které u nás jsou, prošly velmi přísným certifikačním procesem, včetně Evropské lékové agentury a testováním. A všechny, tedy Pfizer, Moderna i Astra Zeneca ,mají vysokou účinnost proti těžkému průběhu nemoci, a to je nejdůležitější.

Ke konci února jste se rozhodla vzdát se poslaneckého mandátu. Bylo to v době, kdy jste byla 100 dní hejtmankou Plzeňského kraje. Mělo to nějakou souvislost?

To určitě ne. Že nebudu, v případě zvolení hejtmankou, dál v Poslanecké sněmovně pokračovat, jsem říkala už během předvolební kampaně. Při nástupu do funkce jsem jako svoji prioritu uvedla zvládnutí koronavirové krize. Ta nyní v našem kraji dosahuje vrcholu, a pro mě, jako hejtmanku, neexistuje a ani nemůže existovat nic jiného. Zajistit, aby vše okolo očkování fungovalo bez větších problémů, je výzva. Tomu se musím věnovat opravdu naplno. Jako hejtmanka mám odpovědnost za všechny obyvatele Plzeňského kraje. Ti jsou pro mě absolutní a každodenní prioritou. K tomu jsem se zavázala a to plním.