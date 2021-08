Program na sobotní odpoledne 21. srpna je tudíž pestrý a koncipovaný pro všechny věkové skupiny. „Pozvání opět přijal bývalý plzeňský biskup František Radkovský. Celebruje mši, která v kostele svatého Jana Nepomuckého začíná v poledne,“ pochlubila se starostka Ester Lipertová.

Na náměstí jsou ohlášeni provozovatelé atrakcí, stánkaři a řada prvků je přichystaná v parku. Jmenujme býka ve stylu rodea, trampolínu, skákací hrad, malování na obličej nebo airbrush.

Do gala se dává i zámecké nádvoří. Dnes tu tráví podzim života desítky seniorů a nenechají si ujít hosty na pódiu. Ve 12.30 ti budou Václav Žákovec a Annou Volínovou a od 14.30 se před-staví uživatelé DSS. Vystřídá je Bára Zemanová, country kapela Mary Lou a po 18. hodině filmové i muzikálové melodie. „To už se bude schylovat k produkci naší patronky Heleny Vondráčkové. Zpívá od 19.30,“ zve ředitel zařízení Petr Kounovský.

Zároveň však Kounovský upozorňuje návštěvníky, že při vstupu do do areálu budou vyžadované certifikáty o očkování proti covidu-19 nebo osvědčení o platných testech (PCR, antigenní). „Každý host obdrží speciální náramek a rádi ho u nás přivítáme,“ dodává ředitel. Před pár dny se u něho zastavil premiér Babiš při cestě z Rokycan do Kralovic. Politik se setkal také se zaměstnanci a obyvateli domova. Některým podepsal nedávnou vydanou publikaci. (hav)