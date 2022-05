…bude zastřelen s celou svojí rodinou.

Expozice, připomínající 80. výročí atentátu na říšského protektora Heydricha

a události, které následovaly, bude v pátek 27. května zahájena v síni rokycanského muzea v ulici J. Knihy 146. Včetně osobností okresu, které se významně zapojily do odbojového hnutí. Byli to parašutista a radiotelegrafista Jiří Potůček (krycím jménem Alois Tolar) z Vranova, který byl ve Velké Británii přidělen do paradesantní skupiny Silver A nebo Václav Stehlík z Rokycan, který v letech 1941-42 pomáhal parašutistům z britských výsadků. V květnu 1942 na lobezské střelnici byla celá rodina popravena…

Výstava je k vidění denně s výjimkou pondělků (8 – 12, 12.30 – 16 hodin).

Atommuzeum v Brdech láká na novou výstavu Energie a civilizace

Neděle na demarkační linii

Osmdesát let od atentátu československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda

Heydricha si v neděli odpoledne připomenou návštěvníci muzea na demarkační linii. V jižní části Rokycan mohou počítat s atraktivním scénářem:

14–15 koncert orchestru Tremolo z Třemošné

15.00 seskok parašutistů

15.15–15.30 úvodní slovo

15.30–16.00 připomínka boje u krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze

16.00–16.30 medailonek obětí a pietní akt

16.30–17.00 beseda s ředitelem Památníku Lidice Eduardem Stehlíkem

17.00 promítání filmu Atentát (1964)

Součástí programu je výstava 80 let Operace Anthropoid.

Vstup do areálu je od 13 hodin zdarma!