Návštěvníci zjistí, jaké oděvy lidé nosili od středověku až do konce 19. století. Včetně toho, jak náročné bylo pořízení svrchního ošacení nebo kolik látky se spotřebovalo na ušití dámských šatů v období baroka.

Historie šitá na míru představuje kostýmy místní autorky Kateřiny BejčkovéZdroj: Historie šitá na míruZnámá regionální autorka se specializuje na výrobu kostýmů, šperků a dobových doplňků pro skupiny historického šermu, divadla či filmy. Rovněž svými výtvory doplňuje expozice mnoha muzeí v celé republice. Díky dlouholeté praxi v oboru dámská krejčová dokáže vytvořit kostým od počátečního návrhu, přes výběr vhodného materiálu až po samotnou konstrukci a konečný produkt. Její práce závisí na studiu odborné literatury a starých šicích technik a vyšívání. Výstava je k vidění až do 17. října (s výjimkou pondělí). Vždy od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.