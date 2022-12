ROKYCANY - Výjimečný hudební zážitek je pozítří přichystaný v sále Základní umělecké školy Rokycany (proti nádraží). Od 17 hodin tu ve čtvrtek vystupuje skupina Hlasoplet. Informace o vstupenkách (dospělí 250, mládež od 6 do 18 let 150 a do šesti let zdarma) sdělí Jan Fraus na telefonu 777 033 452.