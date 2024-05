Ačkoliv jejich otec byl fotbalista, bratři Kubalíkové se dali na hokej. Starší Tomáš hrál i NHL za Columbus, ještě loni válel druhou francouzskou ligu za Morzine-Avoriaz. Mladší Dominik je teď mistrem světa, ale i ten fotbal si občas střihne. A nejen při exhibičních zápasech hokejistů, před devíti lety se projevil jako střelec i na trávníku, vstřelil gól, který posunul Sokol Losiná do I. B třídy.

„Fotbal mě v dětství bavil víc, ale postupně se to otočilo k hokej. Měl jsem velký vzor právě v bráchovi,“ vzpomínal před časem Dominik Kubalík v jednom z rozhovorů. Kopačky teď obuje znovu, brzy po skončení hokejového šampionátu. Bude 5. června jednou z hlavních tváří charitativního utkání osobností v Dobřanech.

Máme zlato, jásali fanoušci v Plzni, Klatovech, Kraslicích a v celém Česku

Tam povede jeden z týmů Jaroslav Špaček, olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa, který má od neděle dalšího mistra světa v rodině. Benjamínkem českého celku na domácím šampionátu v Praze byl jeho 21letý syn David. Ale málo se ví, že jeho prarodiče hráli závodně stolní tenis.

David se ale potatil a válí a táta je na něho náležitě pyšný. „Při zápasech jsem ale nervóznější a zpocenější než David na ledě,“ připustil Jaroslav Špaček pro Deník v průběhu šampionátu.

Plzeňským hokejovým klubem prošel i písecký rodák Jan Rutta, v letech 2005 až 2008 tady hrál za mládežnické týmy, ale výraznější stopu nezanechal.

Lázeňská stopa

Když se posuneme ještě víc na západ tak Ondřej Beránek i Jakub Flek jsou nesmazatelně zapsáni v historii karlovarské Energie. I když Beránek pochází z Havlíčkova Brodu, sám o sobě říká, že už je téměř Karlovarák. „Už jsem tady dlouho, skoro polovinu života. Vary mně přirostly k srdci, mám to tady rád,“ usmíval se loni v rozhovoru pro Deník. „Líbí se mně hlavně zdejší příroda. Já jsem kluk z vesnice, vždycky mě to táhlo do lesů a k vodě. Kdykoliv mám volný den, jdu do lesa nebo na ryby. A tam si odpočinu,“ vyznal se hokejista, mezi jehož koníčky patří myslivost, ale trofeje nesbírá.

„Rád se o zvěř i starám, zanesu krmení a tak. To je pro mě hlavní, střílení je až na posledním místě,“ doplnil Ondřej Beránek.

V národním týmu se teď znovu sešel s Jakubem Flekem, který pro změnu s hokejem začínal na západě Čech, ale teď hraje za brněnskou Kometu. Prošel i Plzní, Klatovy a Sokolovem, ale především v rodných Mariánských Lázních začínal s dalším českým reprezentantem Jiřím Sekáčem a také se známým německým hokejistou Dominikem Kahunem.

1/7 Zdroj: Deník/František Bílek Dominik Kubalík po finálovém zápase se Švýcarskem. 2/7 Zdroj: Deník/František Bílek Ondřej Beránek líbá pohár pro mistry světa. 3/7 Zdroj: Deník/František Bílek Benjamínek českého týmu David Špaček s pohárem pro mistry světa. 4/7 Zdroj: Deník/František Bílek Trenér Radim rulík se zlatou medailí na krku. 5/7 Zdroj: Deník/František Bílek Dominik Kubalík po finále. 6/7 Zdroj: Deník/František Bílek David Špaček s mistrovským pohárem. 7/7 Zdroj: Deník/František Bílek Ondřej Beránek při finále se Švýcarskem.

A v neposlední řadě je tady hlavní kouč Radim Rulík, pochází z Ostrova u Karlových Varů a stále ještě bydlí v nedalekém Jenišově, kde mu při nedělním finále se Švýcarskem fandila v kulturním domě téměř stovka spoluobčanů, teď pro něho chystají podobně velkolepé přivítání, jako když loni v lednu dotáhl partu juniorů do finále mistrovství světa dvacetiletých. A hokejový kouč si s nimi pak možná na oplátku střihne oblíbený nohejbal.

Zpátky na Plzeňsko

„Radim k nároďáku směřoval, myslím výsledky s týmy, které trénoval předtím. Vyvrcholilo to u české dvacítky, s níž vybojoval stříbro. Přeju mu to. Je to člověk zapálený pro hokej,“ komentoval bývalý trenér a později televizní spolukomentátor Marek Sýkora, když se stal reprezentačním koučem. Dobře věděl o čem mluví, dlouho spolu trénovali Plzeň, to bylo na začátku Rulíkovy kariéry, která teď dosáhla vrcholu.

Přednosti týmu? Srdce a bojovnost, hlásí Kubalík. Věří, že sázet góly nezapomněl

Zapomenout nelze ani na další členy realizačního týmu, kteří jsou z Plzeňska – videokouč Denis Havel nebo kustodi Zdeněk Šmíd a Petr Šulan, bývalý hokejový a posléze i hokejbalový gólman.